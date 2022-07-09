«Автомобиль отправили на стоянку. В отношении водителя был составлен протокол, после чего его отпустили домой. Однако мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел во двор административного здания отдела ГДП и попытался нанести себе различные телесные повреждения.

Как сообщил haqqin.az главный инспектор гянджинской региональной группы пресс-службы МВД Эшгин Гасымов, 10 июля сотрудниками отдела дорожной полиции за изменение конструкции автомобиля ВАЗ был задержан местный житель Талех Байрамов.

В социальных сетях появились утверждения об унижении чести и достоинства ветерана Отечественной войны в отделе Государственной дорожной полиции ГУП города Гянджи.

Он громко выкрикивал нецензурные выражения и, несмотря на сделанные ему предупреждения, продолжил вести себя неадекватно. Т.Байрамов был задержан, в отношении него составлен протокол по соответствующим статьям Кодекса об административных проступках АР и направлен в суд», - сказал Э.Гасымов.

Он также отметил, что Т.Байрамов не является ни ветераном, ни участником Отечественной войны.