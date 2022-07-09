В Беларуси истребители отрабатывали ракетные удары по Украине сми
Впервые с 4 апреля в небо над Беларусью подняли российский самолет ДРЛО А-50 и истребители. Об этом пишет мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".
Сообщается, что на протяжении всей сегодняшней ночи наблюдалась повышенная авиационная активность над Беларусью.
10 июля в 22:50 с военного аэродрома в Мачулищах пошел на взлет борт ДРЛО А-50 ВКС РФ с регистрационным номером RF-94268. Задачей этого самолета является предоставление координат пилотам истребителей для ударов по целям.
Всю ночь А-50 летал кругами от Барановичей до Слуцка, при этом меняя высоты от 9150 метров до 9700 м. Самолет закончил работу лишь в 04:39 и приземлился на военный аэродром в Мачулищах в 05:10. Таким образом, чистое время работы в воздухе составило 6 часов 20 минут.
Помимо А-50, на протяжении всей ночи в воздух поднимались истребители, которые посменно работали с А-50 в паре на высотах от 7 до 8 тысяч метров.
Отмечается, что время работы каждого истребителя с А-50 составляет от часа до двух. Во время работы пилоты истребителей обсуждали с ДРЛО видимость целей для ударов по территории Украины.
"Исходя из происходящего сегодня ночью, можно предположить, что парная работа истребителей с А-50 с высматриванием целей для атаки может стать новой ежедневной практикой", - сказано в сообщении.