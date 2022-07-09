Впервые с 4 апреля в небо над Беларусью подняли российский самолет ДРЛО А-50 и истребители. Об этом пишет мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

Сообщается, что на протяжении всей сегодняшней ночи наблюдалась повышенная авиационная активность над Беларусью.

10 июля в 22:50 с военного аэродрома в Мачулищах пошел на взлет борт ДРЛО А-50 ВКС РФ с регистрационным номером RF-94268. Задачей этого самолета является предоставление координат пилотам истребителей для ударов по целям.