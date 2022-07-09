Численность населения Земли скоро превысит 8 млрд: Индия обгонит Китай

В ООН полагают, что рост населения связан прежде всего с высокой рождаемостью в развивающихся странах. По прогнозу ООН, больше половины от общего прироста населения придется на восемь стран - Индию, Египет, Пакистан, Демократическую Республику Конго, Эфиопию, Нигерию, Филиппины и Танзанию. По данным ООН, в 2023 году Индия станет самой густонаселенной страной в мире, обогнав Китай.

К 15 ноября 2022 года число людей на планете Земля может достигнуть 8 млрд человек. Об этом говорится в докладе департамента ООН по экономическим и социальным вопросам World Population Prospects 2022.

При этом в ООН отметили, что в 2021 году темпы прироста населения оказались ниже процента (0,8%) впервые с 1950 года, когда организация начала фиксировать этот показатель.

Согласно прогнозам, в 2035 году население Земли достигнет 8,5 млрд человек, к 2050-му - 9,7 млрд, а к 2100-му - 10,4 млрд. Еще в 2011 году численность населения Земли достигала 7 млрд человек.

По словам генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша, этот прогноз говорит о том, что люди должны заботиться о планете Земля и больше думать о том, «где мы все еще не выполняем наши обязательства друг перед другом».