Кандидат в премьеры Британии: Лондон должен добиться поражения РФ в Украине
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, выдвинувшая свою кандидатуру на пост премьер-министра страны, заявила, что Лондон должен добиться поражения РФ в Украине.
«Мы переживаем крупные вызовы как страна - начиная от вопросов в сфере экономики и безопасности до проблем в области окружающей среды. Нам необходим премьер-министр с опытом, который с первого же дня начнет проводить свой курс, направленный будь то на поражение России в Украине или развитие экономики», - цитирует слова Трасс ТАСС.