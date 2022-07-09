США включили Армению в «черный список»

Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и Бюро промышленности и безопасности Министерства финансов США (BIS) включили Армению в число стран, через которые товары, подпадающие под санкции США, могут экспортироваться в Россию и Беларусь.

«BIS определило несколько общих пунктов перевалки, через которые, как известно, проходит ограниченный или контролируемый экспорт, прежде чем он достигнет пункта назначения в России или Беларуси. Эти точки включают, но не ограничиваются: Арменией, Бразилией, Китаем, Грузией, Индией, Израилем, Казахстаном, Кыргызстаном, Мексикой, Никарагуа, Сербией, Сингапуром, Южной Африкой, Тайванем, Таджикистаном, Турцией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Узбекистаном. В некоторых случаях контролируемые товары могут быть законно экспортированы в эти и другие юрисдикции в качестве сырья для производства другой готовой продукции. Однако дальнейший экспорт в Россию или Беларусь этих готовых изделий и товаров, возможно, за счет дополнительных перевалочных пунктов, может быть запрещен. Недавний экспортный контроль и ограничения в отношении России и Беларуси могут привести к изменениям в исторических схемах перевалки, и BIS активно отслеживает соответствующую информацию, включая отчеты BSA (Закон о банковской тайне), для выявления любых таких изменений. Таким образом, список не включает все потенциальные пункты перевалки, но может оказывать помощь в проверке связанных с экспортом финансовых операций на основе рисков», - говорится в заявлении FinCEN и Бюро Министерства торговли США.