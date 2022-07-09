«Ювентус» бесплатно подписал одного из лучших полузащитников мира
Туринский «Ювентус» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с французским полузащитником Полем Погба. Футболист присоединился к «старой синьоре» на правах свободного агента, так как его контракт с «Манчестер Юнайтед» истек, сообщает «Чемпионат».
«Поль вернулся в Турин. Он ушел отсюда мальчишкой, а вернулся уже мужчиной и чемпионом. Но одно осталось неизменным - желание вместе еще раз написать незабываемые страницы клубной истории.
Погба вернулся, и мы очень счастливы!», - написала пресс-служба «Ювентуса».
Ранее Погба уже выступал за «Ювентус». Француз был игроком туринского клуба с 2012 по 2016 годы. За все время в «Ювентусе» Погба сыграл в 177 матчах, забил 34 гола и отдал 40 результативных передач. В составе «Ювентуса» полузащитник стал чемпионом Италии, дважды выиграл Кубок страны и трижды становился обладателем Суперкубка Италии. Позже Поль Погба перешел в «Манчестер Юнайтед» за € 105 млн.