«Ювентус» бесплатно подписал одного из лучших полузащитников мира

Туринский «Ювентус» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с французским полузащитником Полем Погба. Футболист присоединился к «старой синьоре» на правах свободного агента, так как его контракт с «Манчестер Юнайтед» истек, сообщает «Чемпионат».

«Поль вернулся в Турин. Он ушел отсюда мальчишкой, а вернулся уже мужчиной и чемпионом. Но одно осталось неизменным - желание вместе еще раз написать незабываемые страницы клубной истории.

Погба вернулся, и мы очень счастливы!», - написала пресс-служба «Ювентуса».