Сайт News Intervention Bureau сообщает о смерти 23-летнего Сакиба Карима из пакистанской провинции Белуджистан, который несколько лет скрывался в Азербайджане. По данным издания, Карим, являвшийся представителем сепаратистского движения, которое борется за отделение Белуджистана от Пакистана, утонул в море. Отмечается, что тело молодого человека обнаружили накануне вечером.

Отмечается, что в Баку Карим жил один. Вечером 10 июля сообщение о смерти Сакиба было отправлено его брату.

Сообщается также, что двое других братьев Сакиба Карима, Тарик и Асим, были похищены и замучены до смерти. Другие члены этой семьи были также убиты в ходе военных действий в Белуджистане.

Сакиб Карим покинул Пакистан несколько лет назад. Сайт News Intervention Bureau характеризует его гибель в Баку как «заговор».

Сепаратистское движение в пакистанской провинции Белуджистан, расположенной в смежных провинциях Ирана и Пакистана, действует уже много лет. За обретение независимости для белуджей борется в течение последних десятилетий революционное движение Балуче Варна (Baloutche Warna), которое возглавляет Сирдар Акбар Хан Бугт.

Следует напомнить, что вооруженный конфликт в Белуджистане начался еще в 1948 году и продолжается до настоящего времени. Правительствам Ирана и Пакистана противостоят националисты-белуджи, добивающиеся независимости разделенного народа. Одними из крупнейших вооруженных формирований белуджей являются освободительная армия Белуджистана и Джундалла.

Белуджистан - историческая область на северном побережье Индийского океана, расположенная на стыке Ближнего Востока и полуострова Индостан. Административно разделена на провинции, входящие в состав сопредельных государств: Афганистана (Гильменд, Кандагар), Ирана (Систан и Белуджистан) и Пакистана (Белуджистан). Господствующая религия - ислам (ханафитский мазхаб).