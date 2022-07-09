«Нефтчи» проиграл клубу турецкой Суперлиги и потерял парагвайского футболиста

Футбольный клуб «Нефтчи» провел свой второй контрольный матч на сборах в турецком Болу.

Соперником был клуб турецкой Суперлиги «Сивасспор». Со счетом 1:0 выиграла турецкая команда. Единственный гол был забит на 18-й минуте.

До этого «Нефтчи» сыграл вничью 1:1 с клубом Первой лиги Турции «Сакарьяспором». Бакинцы планируют провести в Болу еще один спарринг.

Сегодня также стало известно, что из-за травмы «Нефтчи» в ближайших матчах Лиги конференций с кипрским «Арисом» не сможет помочь парагваец Сезар Меза Колли. Во время тренировки у полузащитника заболело колено, и после обследования врачи пришли к выводу, что футболисту понадобится операция. В связи с этим Меза Колли отправился в Парагвай.