У Зеленского сравнили российский комплекс ПВО с футболистами РФ

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк "подколол" российский зенитно-ракетный комплекс С-400, который есть на вооружении в армии РФ.

"Россия хотела доказать, что у нее "вторая армия мира". Все увидели: армия мародеров, террористов и насильников. Россия хотела показать, что имеет мощный ВПК (военно-промышленный комплекс) - #аналоговнет. Все увидели: знаменитая С-400 ловит ракеты, как российские футболисты - мячи. Все еще идет по плану, не так ли?", - написал Подоляк в Твиттер.

Подоляк затроллил таким образом российскую ПВО, которая плохо справляется с поставленными задачами. Украинские военные попадают по стратегически важным объектам россиян. За последние две недели ВСУ нанесли удары по 14 военным объектам РФ, которые находились в 5-75 км от линии фронта.