Около 7200 украинских военных числятся пропавшими без вести

В Украине более 7 тысяч военных считаются пропавшими без вести, сказал изданию Суспільне уполномоченный по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко.

По его словам, в то время как вооруженные силы Украины оценивают число пропавших в две тысячи, приемная уполномоченного получила информацию о примерно 7200 военных.