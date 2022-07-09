Около 7200 украинских военных числятся пропавшими без вести
В Украине более 7 тысяч военных считаются пропавшими без вести, сказал изданию Суспільне уполномоченный по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко.
По его словам, в то время как вооруженные силы Украины оценивают число пропавших в две тысячи, приемная уполномоченного получила информацию о примерно 7200 военных.
"Если мы говорим о военных, то понимаем, кто такие военные. Есть ВСУ, есть Нацгвардия, есть пограничники, есть СБУ, и это разные институты. Они не входят в цифру, которую дает ВСУ, - объяснил Котенко. - Например, полк "Азов" - это Нацгвардия, и там тоже есть пропавшие без вести. Они не вышли на связь с родными, когда покинули "Азовсталь".
По его словам, большинство из пропавших военных, вероятно, находится в плену. Они числятся пропавшими, так как пока не выходили на связь и не были включены в списки военных для обмена.