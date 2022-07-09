Указом Путина все граждане Украины смогут стать гражданами России

Президентский указ вносит изменения в указ от 24 апреля 2019 года об определении категорий лиц, которые могут подать заявление на прием в гражданство России в упрощенном порядке.

Президент РФ Владимир Путин своим указом распространил упрощенный порядок получения гражданства России на всех лиц, постоянно проживающих в Украине.

«Установить, что граждане Украины, «Донецкой Народной Республики» или «Луганской Народной Республики» и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории «ДНР», «ЛНР» или Украины... имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке», - говорится в документе.

Предыдущая версия указа предусматривала возможность упрощенного порядка получения гражданства России для жителей «ЛНР», «ДНР» и Херсонской и Запорожской областей Украины.