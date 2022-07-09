Эрдоган поговорил и с Путиным
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, сообщает TRT Haber со ссылкой на администрацию турецкого лидера.
Они обсудили ситуацию в Сирии, войну в Украине и создание безопасных коридоров для экспорта зерна по Черному морю.
Турецкий президент подчеркнул, что боевые действия на украинской территории должны прекратиться путем переговоров, и вновь заявил о готовности Анкары способствовать активизации переговорного процесса между Москвой и Киевом.
Еще 5 июля Эрдоган заявил о намерениях активизировать контакты с Россией и Украиной по созданию коридора для вывоза сельскохозяйственной продукции из украинских портов.
Отметим, ранее между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном состоялся телефонный разговор.