Эрдоган поговорил и с Путиным

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, сообщает TRT Haber со ссылкой на администрацию турецкого лидера.

Они обсудили ситуацию в Сирии, войну в Украине и создание безопасных коридоров для экспорта зерна по Черному морю.

Турецкий президент подчеркнул, что боевые действия на украинской территории должны прекратиться путем переговоров, и вновь заявил о готовности Анкары способствовать активизации переговорного процесса между Москвой и Киевом.