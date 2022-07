«Украине надо разрешить наносить удары по военным объектам в РФ и Беларуси»

Украине следует разрешить наносить удары по военным объектам на территории РФ и Беларуси. Об этом в Twitter написал официальный советник правительственной комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе Пол Массаро.

«Украине должно быть разрешено наносить удары по военным объектам в оккупированной Беларуси, оккупированном Крыму и России», - написал Массаро.

Ukraine must be allowed to strike military sites in occupied Belarus, occupied Crimea, and Russia