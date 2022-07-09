С целью ускорения тушения пожара в лесной местности близ села Музаффароба Хачмазского района и предотвращения дальнейшего расширения его площади Министерством по чрезвычайным ситуациям к тушению огня привлечены два вертолета и самолет-амфибия «БЕ-200ЧС» авиационного отряда МЧС.

* * * 17:36

На горячую линию МЧС «112» поступила информация о возгорании в лесном массиве близ села Музаффароба Хачмазского района. Сразу же после получения информации на место были направлены подразделения Государственной противопожарной службы МЧС.

Из-за ветреной погоды в регионе площадь возгорания расширилась. C целью ускорения работ по тушению пожара и предотвращению распространения огня на большую территорию на место происшествия отправились отряды гражданской обороны МЧС, личный состав Особой аварийно-спасательной службы и Северного регионального центра, сотрудники Центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов. В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара.