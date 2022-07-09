Гурбан Гурбанов перед матчем с «Лехом»: «Главное, чтобы вы верили в «Карабах»

«Очень важный матч нас ждет, - говорит наставник. - Возможно, раньше у нас такие матчи были на более поздних стадиях, но теперь уже в первом раунде. Мы увидели силу соперника в стартовой игре. «Лех» - хорошая команда, она хорошо борется. Но мы, несмотря на то, что проиграли 0:1, верим в успех. Надо быть внимательными на протяжении всех 90 минут, нужно думать и действовать быстрее. В любую минуту соперник может забить. У них футболисты, которые могут хорошо защищаться и атаковать. Тем не менее постараемся завтра порадовать зрителей.

Новые трансферы? Пока не могу ответить на этот вопрос. Коллектив нашего клуба работает над этим. Но в завтрашней игре я верю в наш текущий состав.

Готовимся ли к серии пенальти? Мы все учли. По новой системе, когда гостевой гол не имеет значения, надо тщательнее готовиться к серии 11-метровых. Но постараемся решить все за 90 минут.

Изменения по сравнению с первым матчем могут быть. Время еще есть. Есть проблема у Гара Гараева. Сегодня он будет тренироваться индивидуально. Завтра узнаем, сможет ли он сыграть.

Мы готовы к хорошей игре. Верю, что футболисты покажут бойцовские качества.

Есть ли у меня беспокойство перед завтрашней игрой? Беспокойства нет. Такие матчи у нас бывали и не раз. Давление? Не сказал бы. Возможно, есть некоторое неверие в команду, и это немного может меня беспокоить. Нас и хвалят, и критикуют. Главное, чтобы не было неверия. Когда футболисты видят, что в них верят, они и играют с большей отдачей.

Болельщики – это важная часть футбольной жизни. Они придают игрокам дополнительную мотивацию, веру, ответственность. Я бы очень хотел, чтобы они заполнили стадион. Но я точно знаю, что 10 миллионов азербайджанцев в любом случае будут болеть за нас и ждать нашей победы».