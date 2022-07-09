Россия считает, что ЕС недостаточно давит на Литву в вопросе калининградского транзита

Евросоюз оказывает недостаточное влияние на Литву, чтобы разрешить проблему транзита грузов в Калининградскую область. Об этом сообщил временно поверенный в делах РФ в Литве Сергей Рябоконь, пишет «Коммерсантъ».

«Евросоюз, на мой взгляд, не задействует весь спектр инструментов и рычагов, чтобы заставить Вильнюс поступить так, как он должен был бы поступить, если ЕС действительно намерен выполнить то, о чем он говорил. Я этого не вижу», - сказал Рябоконь в эфире канала «Россия-24».