Армяне не хотят уходить из Лачина… А сепаратисты готовят им новый поселок у Шуши

Отдел информации 18:02

Армяне, заселившие в годы оккупации Лачин и окрестные села Сус и Забух, ищут способы остаться в этих местах после ввода в эксплуатацию новой дороги, которая станет альтернативой Лачинскому коридору. Они по-прежнему надеются, что власти Армении сумеют обойти обязательства, взятые на себя Трехсторонним соглашением от 10 ноября 2020 года, и прийти к некоему «компромиссу», по которому Лачин, Забух и Сус будут и дальше оставаться под контролем российских миротворцев.

Анна Арутюнян, одна из «жительниц» села Забух, рассказала корреспонденту издания «Кавказский узел», что безопасность села до сих пор обеспечивали российские миротворцы. Если они уйдут, то «жителям села», по её словам, придется решать, оставаться им здесь или уходить. «Но пока жители не хотят покидать село, - говорит Арутюнян. – Все мы надеемся, что армянские власти не пойдут на сдачу Забуха, Лачина и Суса, а смогут, наконец, проявить ответственность и политическую волю, чтобы защитить право своих граждан жить в мире и безопасности». Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян официально подтвердил, что сразу после ввода в эксплуатацию дороги, альтернативной Лачинскому коридору, Лачин будет возвращен под контроль Азербайджана. По словам премьер-министра, в настоящее время идет дискуссия о судьбе армян, поселившихся в селе Забух, и даже есть план их переселения с предоставлением новых квартир либо на территорию Армении, либо в Карабахе. Однако Андраник Чаушян, называющий себя «главой общины» села Забух, заявил, что они не подчинятся решению Пашиняна и не покинут Забух, даже если им придется для этого прибегнуть к вооруженному сопротивлению.

Впрочем, армяне, незаконно поселившиеся в Забухе и Лачине, надеются, естественно, не на Чаушяна, а на российских миротворцев. Одна из жительниц, мать семи детей Нарине Асатрян, говорит, что покинула Лачин во время войны, однако после её окончания вернулась и живет в Лачине вместе с детьми. «Если российские миротворцы уйдут из Лачина, как мы будем здесь жить? – вопрошает Асатрян. - Мы не хотим уезжать отсюда, но не представляем себе, как после ухода россиян армянские власти смогут защитить нас…». А вот мать шестерых детей Сусанна Маргарян призналась корреспонденту «Кавказского узла», что, когда Лачин «сдадут», а российские миротворцы перестанут контролировать коридор, ее семья, скорее всего, переселится в Армению. Как известно, альтернативная Лачинскому коридору дорога проходит через села Кичич Галадере и Беюк Галадере бывшего Шушинского административного района. Представители так называемого «режима Ханкенди» обещают проживающим в этих селах армянам, что их жизнь после ввода в эксплуатацию новой дороги намного улучшится, поскольку вдоль этой дороги будет создана инфраструктура, необходимая для обеспечения местного населения электричеством и газом.