Дума срочно собирается на внеочередное заседание

Совет Госдумы РФ назначил внеочередное заседание нижней палаты российского парламента на 15 июля. По данным источника РБК в Госдуме, внеочередное заседание палаты намечено в этот день на 12:00. До этого, в 10:00, пройдет еще одно заседание Совета Госдумы.

«Необходимость внеочередного пленарного заседания связана с тем, что накопились вопросы, требующие неотложного решения. В том числе будут рассмотрены правительственные инициативы», — сообщил телеграм-канал нижней палаты российского парламента.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на экстренном заседании совета нижней палаты парламента не внес полную ясность, зачем именно потребовалось срочно собирать депутатов, которые только 6 июля закрыли весеннюю сессию.

«Коммерсант» со ссылкой на источник в Госдуме утверждает, что внеочередное заседание не имеет отношения к войне в Украине. Источник заявил о необходимости рассмотреть внесенные ранее правительственные инициативы и обсудить ряд кадровых вопросов.

Отметим, что Дума пять дней назад завершила весеннюю сессию, за время которой российские депутаты приняли 361 закон. В последний день работы весенней сессии Госдума приняла ряд документов, в том числе касающихся ужесточения законодательства «в условиях вооруженного конфликта».