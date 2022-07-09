Арестован иранский режиссер азербайджанского происхождения
Иранский режиссер азербайджанского происхождения Джафар Панахи арестован 11 июля. Об этом сообщает иранский оппозиционный сайт Iran International.
Согласно сообщению, Панахи арестовали за участие в акции протеста против тюремного заключения двух других режиссеров — он требовал освобождения Мохаммада Расулоф и Мостафы Алехахмада.
Расулоф и Алехахмад были задержаны 8 июля после того, как подписали обращенную к силовикам и военным Ирана петицию с просьбой не применять силу к протестующим в стране. Протесты начались после беспорядков, связанных с обрушением здания в городе Абадан, где погибли 37 человек.
В марте 2010 года Джафара Панахи арестовали и осудили на шесть лет пребывания под домашним арестом за антиправительственную деятельность и участие в акциях протеста против официальных итогов выборов 2009 года. Ему запретили снимать кино и давать интервью в течение 20 лет. В домашних условиях Панахи снял картину «Это не фильм» (2011), показанную на кинофестивале в Каннах. Освободившись из-под домашнего ареста, режиссер не может выехать за границу, поскольку его паспорт находится у властей. В 2015 году его фильм «Такси» получил «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля, а также награду от Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ).