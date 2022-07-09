Кремль анонсировал встречу Путина и Эрдогана

В ближайшее время Россия и Турция проведут встречу на высшем уровне, говорится в сообщении Кремля по итогам телефонных переговоров президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Перед встречей главы государств обсудили «комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес». В первую очередь речь шла об экономическом сотрудничестве, росте объемов торговли и использовании в расчетах национальных валют. Также они говорили о продолжении поставок российских энергоносителей.

Помимо этого Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Украины «в контексте координации усилий по обеспечению безопасности судоходства в Черном море» и поставок зерна.