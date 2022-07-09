Экс-глава «Формулы-1» снова попал в скандал

Бывшему руководителю и почетному президенту "Формулы-1" Берни Экклстоуну предъявлены обвинения в "мошенничестве путем предоставления ложных сведений", говорится в заявлении Королевской прокуратуры Великобритании. По сути речь идет о неуплате налогов, передает BBC.

По данным следствия, 91-летний миллиардер не указал в налоговых декларациях свои зарубежные активы, стоимость которых, как полагают, превышает 400 миллионов фунтов стерлингов. По словам Саймона Йорка, директора службы расследований в Управлении по налоговым и таможенным сборам Ее Величества (HMRC), его команда провела сложное расследование, выходящее за пределы Великобритании. По его итогам установлено, что бизнесмен Экклстоун не выполнил свои налоговые обязательства, скрыв от HMRC офшорные активы на сотни миллионов фунтов.

"HMRC на стороне честных налогоплательщиков, и мы будем принимать жесткие меры везде, где заподозрим налоговое мошенничество. Наш посыл ясен - никто не находится вне пределов нашей досягаемости", - заявил Йорк.

Это второй скандал с участием Экклстоуна за корокий период, отмечает BBC. В июне он подвергся резкому общественному осуждению после того, как в интервью программе Good Morning Britain канала ITV заявил, что готов "принять пулю за Путина", а Украина могла постараться избежать войны. Позже Берни Экклстоун извинился за свои слова.