Евросоюз передаст Азербайджану более €4 млн на разминирование

Евросоюз предоставит Азербайджану дополнительные €4,25 млн для поддержки разминирования освобожденных территорий. Об этом написал на своей странице в Twitter спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар.

«Рад, что ЕС, как крупнейший донор, предоставляет Азербайджану дополнительные 4,25 миллиона евро для поддержки разминирования в рамках проекта «Поддержка безопасного возвращения вынужденных переселенцев посредством наращивания потенциала Агентства Азербайджана по разминированию», - отметил он.