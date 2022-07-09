Украина даст гражданам Польши особые права

Согласно сообщению, в мае этого года Владимир Зеленский во время визита в Украину Анджея Дуды пообещал, что граждане Польши получат в Украине те же права, которые получили украинские беженцы в Польше. Польша разрешила им свободно жить, работать и получать пособия.

Президент Польши Анджей Дуда объявил, что президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект об особых правах граждан Польши в Украине, передает BBC.

Дуда объявил об этом, выступая в понедельник на церемонии поминовения жертв "Волынской резни" - истребления поляков украинскими националистами в Волыни и Восточной Галичине, западных регионах нынешней Украины во время Второй мировой войны.

"Сегодня в этом можно видеть ситуацию, противоположную той, когда от поляков пытались избавиться любой ценой, в том числе отбирая у них жизнь. Сегодня Украина этим шагом, жестом президента дает символическое приглашение, говоря: "Вы тут на особых правах, приветствуем", - цитирует Дуду ТАСС.

Польша активно помогает Украине оружием и техникой, а также приняла больше всего украинских беженцев.