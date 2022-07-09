После разговора с Путиным Эрдоган побеседовал с Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в понедельник телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудил войну в Украине и создание коридора для доставки зерновых на мировой рынок по Черному морю. Об этом сообщила администрация турецкого лидера.

"Президент Эрдоган в разговоре с президентом Зеленским обсудил войну в Украине и вопросы создания безопасных коридоров экспорта зерновых через Черное море", - говорится в сообщении, размещенном в Twitter.

Отметим, что ранее в понедельник между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялись телефонные переговоры. Они обсудили ситуацию в Сирии, войну в Украине и создание безопасных коридоров для экспорта зерна по Черному морю.