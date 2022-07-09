Зеленский назвал задачу украинских военных
Задача Вооруженных сил Украины - деоккупация всей территории страны, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в понедельник, 11 июля, в Киеве.
"Задачей всех наших военных является деоккупировать всю нашу территорию. Я думаю, это задача каждого гражданина", - приводят местные СМИ слова главы украинского государства.
Так Владимир Зеленский прокомментировал вопрос о планах деоккупации юга Украины, о которых заявлял министр обороны Алексей Резников. По словам президента, он не может более раскрывать подробности тех или иных планов военного командования, отмечает Корреспондент.net.