Нефть пошла вниз: виноват рост коронавируса в Китае

Нефтяные котировки снижаются в понедельник на фоне новостей о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в Китае.

Интерфакс пишет, что сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures на вечер понедельника подешевели на $1,97 (1,84%) - до $105,05 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на август на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизилась на $2,41 (2,3%) - до $102,38 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent упала в цене на 4,1%, WTI - на 3,4%.

Согласно официальным данным, в воскресенье в КНР было выявлено 352 новых случая COVID-19. Среднее число заболевших на прошлой неделе составляло более 300 в день, что является максимумом с мая, отмечает Bloomberg. В результате власти нескольких крупных городов Китая ввели строгие ограничительные меры с целью не допустить дальнейшего распространения инфекции. Это может привести к сокращению спроса на топливо в крупнейшем импортере углеводородов в мире, пишет MarketWatch.