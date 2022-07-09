Киев раскритиковал указ Путина

В заявлении МИД Украины отмечается, что «это решение является очередным посягательством на суверенитет и территориальную целостность Украины, несовместимое с нормами и принципами международного права».

«Паспортизация украинских граждан юридически ничтожна и не будет иметь правовых последствий для Украины. Россия же использует упрощённую процедуру выдачи паспортов для затягивания удавки на шеях жителей временно оккупированных территорий нашего государства, заставляя их участвовать в преступной деятельности оккупационных администраций и российской захватнической армии», - указывают в украинском министерстве.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, «украинским гражданам не нужно путинское гражданство, а попытки навязать его силой обречены на провал... Вооруженные силы Украины положат им край при должной поддержке партнёров. Поэтому сейчас критически важно усилить помощь нашему государству».

Отметим, что ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин внес изменения в указ от 24 апреля 2019 года об определении категорий лиц, которые могут подать заявление на прием в гражданство России в упрощенном порядке. «Установить, что граждане Украины, «Донецкой Народной Республики» или «Луганской Народной Республики» и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории «ДНР», «ЛНР» или Украины... имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке», - говорится в документе.