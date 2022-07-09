В Крыму российского военного избили за одежду с символом Z

В Судаке (город в юго-восточном Крыму) неизвестные избили российского военнослужащего за одежду с символом Z. Об этом рассказал РЕН ТВ «советник главы Крыма по информационной политике» Олег Крючков.

По его словам, пострадавший приехал на отдых в Крым. Напавшие на него выкрикивали проукраинские лозунги, утверждает Крючков.

Крючков заверил, что к расследованию случившегося уже подключились сотрудники прокуратуры и полиции. «Глава полуострова» Сергей Аксенов также контролирует ситуацию.