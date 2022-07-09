Индия купила у России рекордное количество нефти

По данным журналистов, РФ заняла пятую часть от всего объёма закупаемой Индией нефти. В мае доля поставок из России держалась на уровне 16,4%, в июне этот показатель достиг 19,8%.

В июне импорт российской нефти в Индию вырос до рекордных 950 000 баррелей в день. Об этом сообщило агентство Reuters.

Импорт российской нефти в Индию вырос на 15,5% в июне по сравнению с маем, тогда как импорт нефти из Ирака и Саудовской Аравии сократился на 10,5% и 13,5% соответственно. Таким образом, доля ближневосточной нефти в индийском импорте снизилась до 56,5% и 59,3% соответственно, согласно данным.

Россия сохраняет за собой статус второго поставщика нефти в Индию, уступая лишь Ираку. При этом Саудовская Аравия остается на 3-м месте второй месяц подряд.

Индийские нефтеперерабатывающие заводы скупают российскую нефть, которая стоит дешевле, чем чёрное золото марки Brent. Проблем с предложением нет, так как европейские покупатели отказываются от природных ресурсов из России на фоне санкций.