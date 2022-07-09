Армия Украины ударила по россиянам в Херсонской области

Украинские военные в понедельник, 11 июля, обстреляли позиции россиян в Херсонской области Украины. В частности, был атакован пункт управления войсками РФ, сообщили в Оперативном командовании «Юг» (оперативное объединение Сухопутных войск ВС Украины в южной части страны).

Отмечается, что ракетно-артиллерийские подразделения Украины нанесли удар по возможным позициям российских ЗРК С-300 в районе Алешковских песков. Позже украинские войска атаковали пункт управления вражескими войсками в Таврийском (село в Херсонской области).

Тем временем в Херсонской областной военной администрации со ссылкой на слова местных жителей сообщили о мощных взрывах в Таврическом и областном центре, а также в районе аэропорта возле Чернобаевки.