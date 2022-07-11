Делегации Азербайджана и Евросоюза встретятся в Брюсселе
Заседание Совета сотрудничества Азербайджана и ЕС состоится 19 июля в Брюсселе, сообщает Интерфакс-Азербайджан.
«18-е заседание Совета сотрудничества Азербайджан - ЕС состоится 19 июля в Брюсселе. Азербайджанскую сторону на заседании возглавит глава МИД Джейхун Байрамов, ЕС – верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель», - сказал собеседник агентства.
Стороны обсудят текущую ситуацию двусторонней повестки, сосредоточив внимание на приоритетах партнерства, программы Восточное партнерство и реализации Экономического и инвестиционного плана.
«Кроме этого, на заседании стороны обменяются мнениями по политическим вопросам, включая региональные процессы, а также демократию, верховенство закона и права человека», - сказал источник издания.