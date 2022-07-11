Британский композитор Монти Норман умер в возрасте 94 лет, сообщается на его сайте. «Монти Норман умер 11 июля после кратковременной болезни», — говорится в сообщении.

Норман музыкальную карьеру начинал в качестве исполнителя, выступал в составе музыкальных групп, а также пел в развлекательных шоу. В 1950-е годы начал карьеру композитора, написал тексты песен из англоязычных версий мюзиклов «Эспрессо Бонго» и «Нежная Ирма». В 1961 году одну из его композиций услышал продюсер Альберт Р. Брокколи, который предложил Норману написать музыку для первого фильма о Джеймсе Бонде «Доктор Ноу» (1962). Главная тема фильма позднее приписывалась композитору Джеймсу Барри, который сделал новую аранжировку темы к последующим фильмам бондианы, однако Монти выиграл три судебных иска, отстояв свое авторство, пишет РБК.