Названа дата объявления нового премьера Британии

Имя нового лидера правящей в Великобритании Консервативной партии и премьер-министра страны станет известно 5 сентября, выдвижение кандидатов начнется и закончится 12 июля. Об этом сообщил Грэм Брейди, глава парламентского Комитета 1922, объединяющего рядовых парламентариев-тори и отвечающего за процесс избрания очередного партийного лидера, передает ТАСС.

"Результат должен быть объявлен 5 сентября, это произойдет, когда парламент вернется с летних каникул", - сказал он.

Официально выдвижение кандидатов пройдет 12 июля, на следующий день назначен первый раунд голосования по кандидатурам на лидерство в партии. Второй раунд, возможно, состоится уже 14 июля. Отсев кандидатов необходимо завершить до 21 июля. После этого в списках должны остаться только двое претендентов, судьбу которых будут определять уже не депутаты Палаты общин, а простые члены Консервативной партии.