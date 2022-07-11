Трех российских командиров убили в Украине
Трое представителей командования российских войск убиты в ходе боевых действий в Украине, сообщило Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в Facebook.
Согласно сообщению, убиты заместитель командира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии Вооруженных сил России полковник Кенс Сергей Николаевич; заместитель по тылу командира 106-й дивизии полковник Сергей Игоревич Кузьминов; начальник штаба – заместитель командира отряда 16-й отдельной бригады специального назначения майор Семенов Дмитрий Владимирович.