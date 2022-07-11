США: Россия бросила вызов мировому порядку

«Коммерсант» пишет, что, напомнив о существовании базовых положений взаимоотношений между странами, таких как уважение независимости, территориальной целостности друг друга, а также соблюдение прав человека, Энтони Блинкен заявил, что сейчас порядку, основанному на этих понятиях, брошен вызов.

«Так что одна из причин, по которой мы поднимаем этот вопрос сейчас, заключается в том, что мы видим, что ему (мировому порядку) бросают вызов. Этому бросает вызов Россия своей агрессией против Украины. Потому что речь идет не только об ужасных разрушениях и смертях в Украине, но и о том факте, что, если России будет позволено делать то, что она делает, это означает, что мы вернемся в мир, в котором сила имеет право, в котором большие нации могут запугивать малые нации. Это противоположно порядку, основанному на правилах», – заявил госсекретарь США в интервью телеканалу Thai PBS.

«И с другой стороны, мы видим, что Китай бросает вызов порядку, проявляя растущую агрессию в регионе и усиливая репрессии внутри страны», – продолжил Блинкен, добавив, что Пекин все же хочет международного порядка, но с некоторыми отличиями.

«Я думаю, что Китай хочет, чтобы был международный порядок, но отличающийся от существующего. В то время как мы пытаемся защищать и поддерживать порядок, который в плане своих ценностей является либеральным, Китай может добиваться в большей степени нелиберального порядка, отражающего другие ценности. И вопрос в том, при каком порядке хотят жить люди», – сказал Блинкен.