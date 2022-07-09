Евросоюз анонсирует новые санкции против России

Евросоюз может в ближайшие недели представить очередной пакет санкций против России, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, страны ЕС продолжают обсуждать механизм ограничения цен на российскую нефть, но вряд ли решение будет принято в ближайшем будущем. Некоторые члены объединения настаивают на том, чтобы ввести санкции, которые бы затронули российский газ, но большинство, по данным агентства, не поддерживают эту меру.

Евросоюз ввел уже шесть раундов санкций против России. Ограничения затронули различные сектора российской экономики, крупные банки и компании, в том числе Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, «Газпром», «Ростелеком», РЖД, представителей власти, ряд бизнесменов, сотрудников государственных СМИ.

РБК напоминает, что власти России считают ограничительные меры незаконными, в Кремле заявляли, что на страну приходится «самая большая в истории санкционная нагрузка». Президент РФ Владимир Путин счел эти меры «безумными и бездумными», назвал санкции «экономическим блицкригом», который задумали «недоброжелатели» в отношении России, и заявил, что эта попытка провалилась.