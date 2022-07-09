Под Херсоном убит российский генерал?

В результате ударов из систем HIMARS по командному пункту россиян под Херсоном мог погибнуть российский генерал, говорится в Telegram спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.

"После попадания ракет HIMARS по штабу в Херсонской области погиб начальник штаба 22-го армейского корпуса ВС РФ (в/ч 73954, Симферополь) генерал-майор Насбулин. Полковник Кенс, о гибели которого мы сообщали вчера, погиб там же. А кроме него – командир 20 мотострелковой дивизии (в/ч 22220, Волгоград) полковник Андрей Горобец, начальник оперативного отделения штаба 20 мсд подполковник Коваль, начальник артиллерии 20 мсд подполковник Гордеев. Всего погибших более 150, включая 5 офицеров", - говорится в сообщении Братчука.