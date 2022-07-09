Белый дом: Иран планирует поставлять России беспилотники

Иран планирует передать России до нескольких сотен беспилотных летательных аппаратов, в том числе таких, которые могут нести вооружения. Как передает ТАСС, об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Наша информация свидетельствует о том, что правительство Ирана готовится в ускоренном порядке предоставить России до нескольких сотен беспилотников, включая беспилотники, которые могут нести вооружения, – заявил он.

По словам Салливана, неясно, предоставил ли Иран уже какие-либо беспилотники, но у США есть информация, указывающая на то, что Иран готовится обучить российских военных их использованию уже в июле.