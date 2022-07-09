Игорь Стрелков: украинцы «деловито» уничтожают склады боеприпасов россиян

Бывший командующий сепаратистами Донбасса и офицер ФСБ Игорь Стрелков (Гиркин) обрушился с критикой на власти РФ после атаки Вооруженных сил Украины по российским складам в Херсонской области.

В своем Telegram Гиркин отметил, что украинские войска «деловито» уничтожают склады боеприпасов россиян, в то же время командование Минобороны РФ ничего с этим не делает.

В приоритете ВСУ склады боеприпасов и российские системы ПВО, считает Гиркин.

«Вот прямо сегодня вечером подняли на воздух очередной склад боеприпасов в Новой Каховке...», – отметил он.