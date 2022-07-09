150 бурятских военных отказались воевать в Украине

В Бурятию вернулись 150 военнослужащих, отказавшихся воевать в Украине. «Медуза» пишет, что об этом 9 июля в эфире украинского телевидения сказала журналистка Александра Гармажапова.

«Сегодня в Бурятии наконец-то приземлился самолет, в котором было около 150 военнослужащих. Это военнослужащие, которые расторгли контракт с Минобороны», – сказала Гармажапова.

Военные «очень долго» добирались домой. Их машину «развернули в последний момент», а их самих еще на 10 дней оставили на находящейся под контролем россиян территории Украины после того, как СМИ узнали про обращение их жен к главе Бурятии с просьбой вернуть мужей домой, сказала Гармажапова.