В Армении надеются на переговоры с Азербайджаном

Армения надеется на проведение в ближайшем будущем предметных переговоров с Азербайджаном вокруг соглашения о мире, заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. Его заявления приводит Интерфакс.

"Я бы не назвал ситуацию тупиковой. Комиссия по делимитации и безопасности границ провела первую встречу на уровне вице-премьеров Армении и Азербайджана, следующие встречи должны пройти в Москве и Брюсселе. Надеемся, что будет достигнуто согласие, и встреча в ближайшем времени состоится", - сказал Григорян.

По словам Григоряна, в настоящее время обсуждается подготовка его встречи с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым.

"Надеемся также, что в скором времени будут предметные встречи по обсуждению мирного соглашения и мы сможем двигаться вперед. МИД двух стран работают в этом направлении...", - сказал секретарь Совбеза Армении.