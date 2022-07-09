Зеленский осудил решение Канады

Президент Украины Владимир Зеленский резко осудил решение Канады отдать ремонтировавшуюся там турбину для российского газопровода «Северный поток». По его мнению, это нарушение режима санкций, и оно приведет к новым попыткам шантажа со стороны Москвы.

"Сегодня был непростой день. Министерству иностранных дел пришлось вызвать представителя Канады в нашем государстве из-за совершенно неприемлемого исключения из санкционного режима против России. Это касается не просто турбины для газопровода "Северный поток", которую Канада не должна была, но все же решила передать. Передать практически России", - возмутился Зеленский.

Такое решение в РФ будут расценивать исключительно как слабость, считает президент Украины.

По мнению украинского президента, теперь Россия попытается не ограничить поставки газа в Европу, а полностью остановить их.

Канада решила отдать турбину немецкого производства Германии. Перед этим Россия резко сократила поставки по газопроводу "Северный поток", объяснив это, в том числе, отсутствием этой турбины для газонасосной станции. Министр экономики Германии Роберт Хабек попросил Канаду отдать турбину – по его мнению, это лишит Москву предлога для сокращения поставок газа. Пресс-секретарь правительства Германии Кристиане Хоффманн в понедельник сказала журналистам, что Германия не считает возврат турбины нарушением режима санкций, поскольку санкции не касаются поставок газа.