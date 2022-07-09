Белый дом: поддержка США Украины будет неограниченной

ТАСС сообщает, что на брифинге в Белом доме Салливана спросили о возможных ограничениях по времени и масштабам на оказание Киеву помощи со стороны Вашингтона. Советник Байдена подчеркнул, что администрация США "ввела ограничивающие принципы в отношении конкретных типов [военных] систем", которые она может поставить Украине.

"Но, с точки зрения принципа ограничения по времени, президент [Байден] высказывался абсолютно четко по этому вопросу. Он имел в виду столько, сколько потребуется, и именно эту позицию Соединенные Штаты готовы занимать. И мы считаем, что именно по такому пути готова пойти глобальная коалиция стран, поддерживающих Украину", - ответил Салливан.

По его словам, США разрабатывают вместе с Украиной стратегию, которая должна ей помочь как во время боевых действий, так и при проведении переговоров с РФ. "Мы продолжим работать с украинскими ВС и правительством над стратегией, которая в конечном счете позволит им достичь своих целей как на поле боя, так и за столом переговоров. Как сказал президент Байден... мы будем заниматься этим столько, сколько потребуется", - добавил он.

Салливан также сообщил, что Минобороны США и Украины обсуждают возвращение украинских территорий военным путем. "Мы поддерживаем практически ежедневные контакты с Украиной по вопросу о том, как защищаться в условиях российского наступления и вернуть часть отнятой у них территории... Эти разговоры ведутся по каналам вооруженных сил, а также на политическом уровне", - сказал советник хозяина Белого дома.