Переговоры министров обороны США и Украины

Министр обороны США Ллойд Остин побеседовал с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Об этом сообщает пресс-служба американского оборонного ведомства.

В Пентагоне отметили, что Ллойд Остин обсудил со своим украинским коллегой американскую военную помощь, в том числе последний пакет в размере 400 миллионов долларов. Алексей Резников, в свою очередь, рассказал о ситуации в районе боевых действий.

Кроме этого, отметили в Минобороны США, Остин и Резников обсудили повестку следующей встречи Контактной группы по обороне Украины (КГОУ), которая пройдет в виртуальном формате 20 июля, и обменялись мнениями о будущей помощи США и союзников Украине в формате КГОУ.