По его словам, причиной, подтолкнувшей к такому радикальному решению, стал закон о деолигархизации, вступивший в силу еще в ноябре прошлого года. Полное название документа: «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)».

Ринат Ахметов, по оценке Forbes, уже долгие годы занимает первую строчку в рейтинге самых богатых украинцев. Сейчас его состояние оценивается в 4,2 миллиарда долларов. Правда, война внесла свои коррективы: после ее начала Ахметов потерял 9,5 миллиардов. Общий объем инвестиций в медиахолдинг, состоящий из десяти эфирных и спутниковых телевизионных каналов, интернет-ресурсов, печатных СМИ и современной производственной медийной экосистемы, бизнесмен оценил в сумму свыше полутора миллиардов долларов.

В Украине сенсация: Ринат Ахметов выходит из медийного бизнеса. Принадлежащая ему «Медиа Группа Украина» откажется в пользу государства от всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий каналов и от лицензий медиа в Украине. Будет прекращена также деятельность онлайн-медиа.

Он создавал большие проблемы в жизни и деятельности таких лиц, и Ринат Ахметов развернул настоящую борьбу с Владимиром Зеленским в своих медиа, предоставив площадки всем самым ярым критикам президента, включая представителей команды Виктора Медведчука, кума Путина и его главного доверенного лица по украинским вопросам, уже находившегося под домашним арестом по обвинению в государственной измене. Телеканал «Украина 24» буквально в лучших традициях российской пропаганды гнал беспрерывные политические шоу, в прямом эфире хоронившие Зеленского. Для пущего эффекта в ахметовские медиа, обходившиеся в год в сто миллионов долларов, вкинули еще триста миллионов. У собственника были явно далекие политические планы.

Начавшаяся война в корне изменила ситуацию. Критика верховного главнокомандующего в условиях тяжелейшего противостояния с Россией ничем не отличается от работы на противника, и в целом она прекратилась. К тому же Владимир Зеленский к удивлению даже его политических оппонентов проявил себя в высшей мере достойно. Кроме того, была упорядочена работа информационных каналов: на базе государственного вещания был создан единый канал, куда частные телеканалы делегировали своих журналистов. Совместный продукт вышел не самого выдающегося качества, но информационный разнобой был предотвращен.

Кроме того, большая война сломала весь привычный политический расклад в Украине: окончательно потеряли всякую перспективу пророссийские силы, вновь очень выросла популярность Зеленского и окончательно потерялись его традиционные оппоненты. Исчез смысл тратить огромные средства на содержание медийного ресурса ради политических игр. Ахметов принял решение избавиться от медиаактивов, тем более что подступает шестимесячный срок, отведенный олигархам для продажи медиабизнеса. А поскольку из-за российской агрессии продать его на рыночных условиях невозможно, был выбран вариант с передачей государству: авось дополнительно зачтется.

Нужно отдать должное, в условиях войны Ринат Ахметов оказывает большую поддержку украинской армии. Этого человека, который долгое время напрямую ассоциировался с Виктором Януковичем и его Партией регионов, в Украине не любят, небезосновательно считая причастным к созданию и укреплению коррупционно-олигархической системы. Собственно, в определенном смысле он и является символом этой системы. Ахметов умел договариваться со всеми украинскими президентами, и на первых порах у него установились неплохие отношения с Зеленским, но перед войной он изменил своей традиционной стратегии, и, как выяснилось, сильно ошибся. Теперь приходится за ошибку дорого платить. Ахметов никуда не денется из Украины, у него тут основные активы, но его влияние на политическую жизнь уже не вернется на прежний уровень. Страна сильно изменилась и продолжает меняться с каждым месяцем этой страшной войны.