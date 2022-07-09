Мадат Гулиев о производстве вооружения совместно с Израилем и Турцией
«Вооружение, поставляемое в Азербайджан в готовом виде, не относится к сфере деятельности Министерства оборонной промышленности. Выпуск тех видов вооружения, над которыми сейчас идет работа по указу президента Ильхама Алиева, начнется через 20-30 лет. Для этого мы успешно сотрудничаем с Израилем и Турцией, которые имеют современные технологии в этом вопросе. Могу заверить, что у нас будет много видов вооружения совместного с ними производства». Об этом в эксклюзивном интервью haqqin.az заявил глава Миноборонпрома Азербайджана Мадат Гулиев.
Говоря о приоритетных направлениях в производстве оружия, министр отметил, что производство коснется всех видов вооружения.
«Сейчас в моду вошли слова: беспилотники, компьютерные технологии…но, стрелковое оружие тоже очень важно. Как вы знаете, в ходе встречи с сотрудниками Министерства обороны Азербайджана господин президент подчеркнул, что флаг водружают солдаты и офицеры, у которых должно быть самое современное стрелковое оружие. Сегодня мы выпускаем и улучшаем свое вооружение. Уверяю вас, с каждым годом оружие, производимое в Азербайджане, будет все более современным.