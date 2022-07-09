Иранский посол пошел к узникам в Баку

В канун Курбан-байрамы посол Ирана в Азербайджане Аббас Мусави провел встречу с 30 иранскими узниками в одной из тюрем Баку. Об этом сообщают иранские СМИ.

Во время встречи иранские заключенные рассказали послу об условиях содержания и характере уголовного преследования.

Подавляющее большинство иранцев, арестованных и отбывающих тюремные сроки в Азербайджане, осуждены за преступления, связанные с транспортировкой наркотиков.

Посол Мусави отметил, что дипломатическое представительство Ирана продолжает свои усилия посредством дипломатии для помилования, экстрадиции или смягчения наказания своих соотечественников.