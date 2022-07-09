Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 05:09

Развернутая в Азербайджане общественная дискуссия о судьбе ереванского квартала Тепебаши (Конд), где проживали азербайджанцы, а также вынесение вопроса об уничтожении следов азербайджанского наследия на обсуждение мирового сообщества, вызвали в Армении паническую реакцию. Для армян крайне непривычна ситуация, при которой мировое сообщество, наконец-то, стало обращать внимание на неопровержимые факты уничтожения исторических и культурных памятников азербайджанского народа, а также целенаправленного стирания его национального и культурного наследия на территории современной Армении.

Отсюда и откровенно панические нотки в реакции видных деятелей армянской науки и культуры. Напомним, что несколько дней назад в Баку были опубликованы результаты научного исследования азербайджанского историка Сабухи Гусейнова на тему «Судьба квартала Тепебаши, последнего остатка национально-культурного и исторического наследия Азербайджана в Ереване: уничтожение наследия азербайджанского народа в Армении и стирание исторических следов». В ходе исследования Гусейнов использовал документы, хранящиеся в Национальном архиве, Государственном историческом архиве Азербайджана, в собраниях редких рукописей библиотеки Конгресса США, Османского архива Турции, а также Государственного архива Российской Федерации. Кроме того, в исследование были включены микрофильмы армянских архивов, хранящиеся в третьих странах, а также факты варварского уничтожения архитектурных памятников, существовавших в районе Тепебаши Иревана, где компактно проживали азербайджанцы. После обсуждения исследования Гусейнова группа азербайджанских ученых и представителей общественности обратилась к генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азулай по поводу осуществляемого Арменией процесса культурного геноцида против национально-культурного и исторического наследия азербайджанского народа, находящегося в Ереване, в том числе, в квартале Тепебаши.

Как уже писал haqqin.az, президент Палаты архитекторов Армении Мкртыч Минасян, комментируя исследование Сабухи Гусейнова, сказал, что Азербайджан ведет войну против армянской стороны по различным направлениям, в том числе, в области культуры и архитектуры, при этом подчеркнув, что «враг не прекратил войны, напротив, еще более обострил её». «Азербайджан прямо взялся за то, что в Ереване когда-то был азербайджанский след, - отметил Мкртыч Минасян, комментируя для издания 168.am обращение Азербайджана в ЮНЕСКО. – Да, азербайджанцы жили с нами какое-то время, но они не оставили после себя значительных произведений искусства, архитектуры или культуры. У нас есть только следы Персии, от «Голубой мечети» до маленькой мусульманской мечети в Конде (Тепебаши)». Как известно, до последнего времени международные организации не обращали внимания на факты уничтожения или осквернения десятков тысяч памятников истории и культуры на территории нынешней Армении и освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана. Однако Баку, используя испытанный принцип «вода камень точит», вновь и вновь продолжал поднимать этот вопрос в международных организациях и, в первую очередь, перед руководством ЮНЕСКО. И, похоже, своей цели достиг.