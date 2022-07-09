Паника после азербайджанских следов в Ереване продолжение главной темы
Развернутая в Азербайджане общественная дискуссия о судьбе ереванского квартала Тепебаши (Конд), где проживали азербайджанцы, а также вынесение вопроса об уничтожении следов азербайджанского наследия на обсуждение мирового сообщества, вызвали в Армении паническую реакцию.
Для армян крайне непривычна ситуация, при которой мировое сообщество, наконец-то, стало обращать внимание на неопровержимые факты уничтожения исторических и культурных памятников азербайджанского народа, а также целенаправленного стирания его национального и культурного наследия на территории современной Армении.
Отсюда и откровенно панические нотки в реакции видных деятелей армянской науки и культуры.
Напомним, что несколько дней назад в Баку были опубликованы результаты научного исследования азербайджанского историка Сабухи Гусейнова на тему «Судьба квартала Тепебаши, последнего остатка национально-культурного и исторического наследия Азербайджана в Ереване: уничтожение наследия азербайджанского народа в Армении и стирание исторических следов».
В ходе исследования Гусейнов использовал документы, хранящиеся в Национальном архиве, Государственном историческом архиве Азербайджана, в собраниях редких рукописей библиотеки Конгресса США, Османского архива Турции, а также Государственного архива Российской Федерации.
Кроме того, в исследование были включены микрофильмы армянских архивов, хранящиеся в третьих странах, а также факты варварского уничтожения архитектурных памятников, существовавших в районе Тепебаши Иревана, где компактно проживали азербайджанцы.
После обсуждения исследования Гусейнова группа азербайджанских ученых и представителей общественности обратилась к генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азулай по поводу осуществляемого Арменией процесса культурного геноцида против национально-культурного и исторического наследия азербайджанского народа, находящегося в Ереване, в том числе, в квартале Тепебаши.
Как уже писал haqqin.az, президент Палаты архитекторов Армении Мкртыч Минасян, комментируя исследование Сабухи Гусейнова, сказал, что Азербайджан ведет войну против армянской стороны по различным направлениям, в том числе, в области культуры и архитектуры, при этом подчеркнув, что «враг не прекратил войны, напротив, еще более обострил её».
«Азербайджан прямо взялся за то, что в Ереване когда-то был азербайджанский след, - отметил Мкртыч Минасян, комментируя для издания 168.am обращение Азербайджана в ЮНЕСКО. – Да, азербайджанцы жили с нами какое-то время, но они не оставили после себя значительных произведений искусства, архитектуры или культуры. У нас есть только следы Персии, от «Голубой мечети» до маленькой мусульманской мечети в Конде (Тепебаши)».
Как известно, до последнего времени международные организации не обращали внимания на факты уничтожения или осквернения десятков тысяч памятников истории и культуры на территории нынешней Армении и освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана. Однако Баку, используя испытанный принцип «вода камень точит», вновь и вновь продолжал поднимать этот вопрос в международных организациях и, в первую очередь, перед руководством ЮНЕСКО.
И, похоже, своей цели достиг.
«Азербайджан проводит в международных организациях значительно более эффективную пропаганду относительно многочисленных фактов уничтожение культурного наследия азербайджанцев на территории современной Армении, - отметил в интервью телеканалу «Русарминфо» уроженец Осетии Артур Атеев - российский историк и политик, заместитель директора общественной организации «Двуглавый орел», пропагандирующей историю России. – Президент Ильхам Алиев не случайно подчеркивает, что Зангезур, Иреван и Гейча являются исконно азербайджанскими землями. Это - целенаправленная политика, предназначенная для еще не родившихся граждан страны, будущих солдат азербайджанской армии».
Судя по всему, армян, которые на протяжении десятилетий вели против Азербайджана и Турции дискриминационную кампанию, основанную на ложных фактах и фальшивых доказательствах, не на шутку встревожил тот факт, что Азербайджан призывает международные организации обратить внимание на документально и научно обоснованные факты уничтожения азербайджанского культурного наследия, осуществлявшегося Арменией как в оккупированных районах Азербайджана, так и на своей территории.
Потому, что эти факты неопровержимо доказывают, что современная Армения была построена на землях, заселенных этническими азербайджанцами.