Эрдоган совершит визит в Венесуэлу

Венесуэла готовится к визиту президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

«В ближайшие дни мы примем президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Венесуэле. Мы с чувством радости проводим подготовительную работу. Мы надеемся, что эта встреча внесет вклад в экономическое развитие Венесуэлы», – сказал Мадуро, принимая посла Турции в связи с завершением его миссии.

Отметим, что Мадуро находился с визитом в Анкаре в июне прошлого года.