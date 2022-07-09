Новые детали убийства экс-премьера Японии

Мать убийцы бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ оказалась членом Церкви объединения.

Именно эту религиозную организацию стрелявший обвинил в том, что она «разрушила его жизнь», сообщает телеканал Kansai TV. По словам Тэцуя Ямагами, целью покушения была организация, в которую попала его мать и сделала крупные пожертвования. Он считал Абэ связанным с этой организацией.

Также стало известно, что подозреваемый планировал убийство политика с осени прошлого года. Он прибыл на место примерно за полтора часа до появления Абэ, взяв с собой самодельное огнестрельное оружие. Предварительно Ямагами несколько раз учился стрелять из него в горах. В экс-премьера он выпустил две пули с расстояния 7 и 5 метров, передает агентство Kyodo.

Напомним, экс-премьер Японии был убит 8 июля.